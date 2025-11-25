女優寺島しのぶ（52）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。夫でフランス人のアートディレクター、ローラン・グナシア氏とのなれそめを明かした。寺島は夫の性格を聞かれると「父に似てましたね」と、父の歌舞伎俳優7代目尾上菊五郎に似ていると説明。出会いについては「私の一目ぼれで結婚したんですけど。映画祭で、旦那が立ってたんです。パーティーを催していて。そこに立っていた姿を見て、何か