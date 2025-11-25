2026年に行われるサッカーのAFC U-17（17歳以下）アジアカップ予選グループAで、中国が14-0の衝撃的なスコアで東ティモールに勝利した。24日に行われた試合は中国が開始6分に先制ゴールを挙げると、16分、30分、33分、36分、43分と立て続けにゴールを奪い、前半を6-0でリードする。後半に入っても攻撃の手を緩めず、51分、53分、58分、64分、70分、77分、79分、89分にゴールを記録し、14-0で圧勝。出場した選手のうち3選手がハット