妻夫木聡が自身のInstagramを更新し、ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で共演中の目黒蓮、佐藤浩市との“ジャンプショット”を公開した。 参考：『ザ・ロイヤルファミリー』家族を愛した耕造の最期バトンは“耕一”目黒蓮ら次世代へ 写真には、秋晴れの広々としたロケ地で、3人が手を取りながらタイミングを合わせてジャンプする姿が連続して写されている。大きく体を伸ばして宙に浮く目黒、ス}