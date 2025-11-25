２５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。財政悪化懸念が依然として根強いほか、日銀の早期利上げに対する警戒感から売りが優勢だった。 ２４日の米債券相場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官のハト派発言を受けて続伸（金利は低下）したものの、債券先物の上値は重く小高く始まったあとは軟化。高市早苗政権が２１日の臨時閣議で決めた大規模な総合経済対策が財政を圧迫するとの見方や、実際の国債発行増額に不透