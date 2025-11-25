JR西日本によりますと、きょう（25日）午後3時20分ごろ、JR山陽本線の岡山～北長瀬間で信号トラブルが発生しました。雷の影響と推測しているということです。 この影響で、岡山～倉敷間で一時運転を見合わせていましたが、午後4時5分に運転を再開しましたが、午後5時現在、JR山陽本線の岡山～倉敷間の一部列車に遅れや運転取り止めが出ているということです。 最新情報はJR西日本のホームページで