歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）、六代目尾上菊之助（11）親子が25日、京都・八坂神社で来月1日に京都南座で開幕する「當る午歳吉例顔見世興行」への成功祈願を行った。取材会では、前日24日に東京都内で起こった火事のため急逝した片岡亀蔵さん（享年64）への思いも語った。亀蔵さんは同興行にも「俊寛」の瀬尾太郎兼康役、「弁天娘女男白浪」で狼の悪次郎役で出演することになっていた。菊五郎は、亀蔵さん最後の舞