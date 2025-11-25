ハクバ写真産業（ハクバ）は11月21日に、お気に入りのトレーディングカードをホコリや汚れから守りつつ、アートのように飾れる「マグネットローダー35pt」専用トレーディングカード額縁「ハクバ トレーディングカード額 TCG-01（マグネットローダー35ptサイズ×9枚用）」を発売した。価格は5690円。●シンプルなオールブラック仕様「ハクバ トレーディングカード額 TCG-01（マグネットローダー35ptサイズ×9枚用）」は、「マグ