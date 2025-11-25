ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの三脚用アクセサリー「ストーンバッグメッシュ」に新色のピンクを追加し、11月18日（火）に発売した。価格は2,750円。 脚部に取り付け、重量のある物を入れて三脚を安定させるためのアクセサリー。薄手のメッシュ素材を採用しており、収納した重しの中身が確認しやすい。装着したまま三脚を折りたためる。 他のカラーバリエーションとして