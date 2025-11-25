プラネット [東証Ｓ] が11月25日大引け後(15:40)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比34.8％増の1.7億円に拡大し、8-1月期(上期)計画の3億円に対する進捗率は59.3％に達し、5年平均の50.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の15.9％→21.6％に大幅上昇した。 株探ニュース