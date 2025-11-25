25日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前週末清算値比180円安の4万8600円で取引を終えた。出来高は5万2736枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては59.52円安。 株探ニュース