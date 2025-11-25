25日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前週末清算値比11ポイント安の3290ポイントで取引を終えた。出来高は7万812枚だった。この日のTOPIXの現物終値3290.89ポイントに対しては0.89ポイント安。 株探ニュース