25日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比115ポイント安の2万9630ポイントで取引を終えた。出来高は3129枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9655.83ポイントに対しては25.83ポイント安。 株探ニュース