Snow Manの公式Xにて、「Snow Man 1st POP-UP - Report」として、宮舘涼太、阿部亮平、ラウールの3人がバンコク会場を訪問した様子を収めた動画が公開され、ファンを喜ばせている。 【動画】宮舘涼太＆阿部亮平＆ラウール「Snow Man 1st POP-UP - Report」／【画像】宮舘涼太・阿部亮平『Snow Man 1st POP-UP Bangkok』オフショット ■黒スーツで揃えた宮舘涼太＆阿部亮平＆ラウール、上品さとオー