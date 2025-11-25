日本番組内での発言が反響ポスティングシステムを利用しての米大リーグ挑戦を目指す今井達也投手の発言が米国まで届き、各球団のファンが“争奪戦”を展開する事態となっている。今井は24日、テレビ朝日系「報道ステーション」のなかで放送された松坂大輔氏との対談で、すでに日本人3投手が所属しているドジャース入りを望むかという質問に「僕は倒したいですね」ときっぱり。さらに「もちろん大谷選手、山本投手、佐々木投