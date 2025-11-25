侍ジャパンにも選出されている坂本誠志郎選手がWBC出場を表明した大谷翔平選手について話しました。25日に最優秀バッテリー賞の授賞式が行われセ・リーグは阪神の村上頌樹投手と坂本選手が、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手と伏見寅威選手が選出されました。この日に大谷翔平選手が自身のInstagramで「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と投稿していました。侍ジャパンとして、11月に韓国代表との強化試合