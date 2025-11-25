25日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比11ポイント安の664ポイントで取引を終えた。出来高は5487枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値667.31ポイントに対しては3.31ポイント安。 株探ニュース