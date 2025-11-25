25日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比24.5ポイント高の2019ポイントで取引を終えた。出来高は337枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2022.99ポイントに対しては3.99ポイント安。 株探ニュース