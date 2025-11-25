インタビューに応じるアマゾンジャパンのジャスパー・チャン社長インターネット通販大手のアマゾンジャパン（東京）のジャスパー・チャン社長（61）は、強みの迅速な配送について「さらなるネットワークの改善や投資が必要だ」と共同通信に語った。日本の電子商取引（EC）は成長の余地が大きいと指摘し、サービス改善を続ける意向を示した。物流拠点の整備費を含む2024年の総投資額は1兆5千億円を超え、前年実績より1割以上増