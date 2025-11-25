25日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝156円68銭前後と、前日午後5時時点に比べ14銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円48銭前後と3銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース