泊原発３号機について、鈴木知事が１１月２６日に開会する道議会の会期中に、再稼働に同意する方針を表明する見通しであることがわかりました。関係者によりますと、鈴木知事が２６日に開会する道議会の会期中に、泊原発３号機の再稼働に同意する方針を表明する見通しだということです。泊原発３号機は２０２５年７月に原子力規制委員会の審査に正式合格し、北電は２０２７年の再稼働を目指しています。再稼働には事実上、地元自治