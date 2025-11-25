冠水したエリアを歩く観光客ら＝23日、タイ・ソンクラー県ハジャイ（ロイター＝共同）【バンコク共同】タイ南部で先週からの断続的な豪雨により洪水や土砂崩れが発生し、タイ保健省によると25日までに8県で計19人が死亡した。マレーシアに近い南部の中心都市、ソンクラー県ハジャイは広範囲で浸水し、一部で水位が3メートル近くまで上昇。市民が自宅で孤立し、観光客もホテルに取り残された。保健省によると13人が溺死し、土砂