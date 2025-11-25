刑務所出所者らの立ち直りを支える保護司の安全対策や担い手確保策を盛り込んだ保護司法などの改正案が25日、衆院本会議で全会一致により可決した。参院に送られ、今国会で成立する見通し。大津市の男性保護司が昨年、自宅で殺害された事件を受け、安全環境の整備を国の責務として明記した。1期2年の任期を3年に延長する。法務省によると、近年は保護司の高齢化が深刻で、今年1月1日時点で約4万6千人の8割近くが60歳以上だった