２０２２年いっぱいでＳｅｘｙＺｏｎｅ（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）を脱退し、芸能界から引退したマリウス葉さん（２５）が２５日、都内で開催された「ＷＦＰチャリティーエッセイコンテスト２０２５」の表彰式に出席した。飢餓のない世界を目指して活動する「国連ＷＦＰ」が主催するコンテストで、今回から特別審査員として参加した。マリウスさんは、審査員特別賞の選考を経験して「言葉を紙に書くことで人の心を動かす、その