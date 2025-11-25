イタリア大使館貿易促進部は20日、イタリア政府が全世界で展開する「食」のプロモーション「世界イタリア料理週間」の一環として、イタリア料理アカデミーの協力により東京・千代田区丸の内のイタリアレストラン「アンティカ オステリア デル ポンテ」でプレスランチ会を開催。ランチ会ではステファノ・ダル・モーロシェフが今回のテーマであるイタリア料理に欠かせないオリーブオイル、ワインビネガー、バルサミコ酢、海塩など