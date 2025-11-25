入院中の女性患者にキスをしたとして逮捕された元看護師の男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 11月17日付で不起訴処分となったのは、熊本県益城町木山に住む元看護師の男性（38）です。 男性は今年9月、勤務していた益城町の病院で、病室にいた20代の女性患者にいきなりキスをしたとして、10月に不同意わいせつの疑いで逮捕されていました。 逮捕当時、男性は警察に調べに「夜勤の際、夜と朝にキスを