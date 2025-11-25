ダウンタウン松本人志（62）が25日、X（旧ツイッター）を更新。クロスバー直撃の渡邊センス（41）の“勝訴”投稿をリポストして伝えた。渡邊が写真週刊誌「フライデー」発行元の講談社に損害賠償計1100万円や訂正記事を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁で行われ、葛西功洋裁判長は計220万円の支払いを命じた。渡邊は、「勝訴」のボードを掲げた写真とともに「完っっ全に勝ったりました！！」と報告。「沢山の応援ありがとうござい