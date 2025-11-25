群馬県吾妻郡高山村にある日本で唯一移築復元したヨーロッパの古城「ロックハート城」のXが23日に更新。同日に放送されたスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」のロケ地になったことを報告した。【写真あり】コウメ太夫、8月に『ゴジュウジャー』撮影参加も…出演シーンなしでサインだけロックハート城に飾られ