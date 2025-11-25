金沢カレーの店を展開するゴーゴーカレーグループが、被災した石川県輪島市の工場をイスラム圏向けのハラル専用工場として改修し、25日、関係者に披露しました。地震と豪雨で、石川県輪島市の工場が被災したゴーゴーカレーグループ。改修を終えた新工場は、今、需要が高まっているイスラム圏向けのハラル認証製品を製造する専用工場となり、来年1月からの本格稼働を目指し