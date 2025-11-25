◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」３か月ほど前のこと。取材現場に向かっていると、スマホが震えた。０９０から始まる見知らぬ番号からの着信。「何か取材依頼かな？」と思い、通話ボタンを押した。「有野博幸さんですか？埼玉県警です」。低い男の声。ドキッとして「私、何かやりましたか？」と尋ねると「特殊詐欺事件の重要参考人になっています」。寝耳に水だ。身に覚えがない。頭をフル回転して人生を振り返っても、