2025年に開業25周年を迎えた東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にて醸造しているクラフトビール「ハーヴェスト・ムーン」日本地ビール協会主催のビール審査会「インターナショナル・ビアカップ2025」（11月18日発表）において、定番銘柄「ピルスナー」がドルトムンダー/エクスポートまたはジャーマンスタイルオクトーバーフェストスタイルのボトル・缶部門とケグ部門でゴールドをダブル受賞！ 舞浜の地ビー