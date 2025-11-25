俳優でミュージシャンのドナルド・グローバー（４２）が、昨年脳卒中を患っていたことを明らかにした。音楽活動名義「チャイルディッシュ・ガンビーノ」としてのツアー日程の一部を延期し、健康回復に専念していたというドナルドが今回、その背景にあった複数の深刻な健康問題について語った。 【写真】脳内出血で倒れ療養中のイケメン朝ドラ俳優「５年ぶりだ。笑った笑った。またね」 ２２日