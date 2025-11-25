お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が24日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。バラエティー番組のやらせを疑う視聴者を切り捨てた。番組では「今年溜まった本音を吐き出す『MC毒出しノート2025』」と題し、大物MCへの本音をつづったとろサーモン久保田かずのぶの毒出しノートの中身を紹介した。実は「ずっと1人だけ納得いかないMCがいる」と言い、「すぐに“お前おもろないねん