「『今年はすみませんでした』と言いながらハンコを押しました」会見場に入ってきて、開口一番こう話したのは巨人の高梨雄平投手。この日、球団との契約更改交渉に臨み、現状維持の1億5000万円でサインしました。（金額は推定）楽天から8年連続で40試合以上に登板を続けてきた鉄腕でしたが、今季は右の座骨結節を痛めるケガをしてしまい、思ったように投げられず、21試合登板に終わりました。「僕みたいな選手がケガをして、キャリ