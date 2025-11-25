津山市役所 津山市は11月25日、インスタグラム上で市の公式アカウントになりすました「偽アカウント」が確認されたと発表しました。 津山市の公式インスタグラムのフォロワーから「津山市の偽アカウントからフォローされた」という連絡があり、「偽アカウント」の存在を確認しました。 市によりますと、確認された偽のアカウント名は「tsuyaa_city」となっており公式の「tsuyama_city」に対し「ｍ」が抜けて