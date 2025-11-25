沢口靖子主演のフジテレビ月９ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」は第８話が２４日に放送された。総理大臣・桐谷杏子（板谷由夏）の娘カナ（白本彩奈）が突然姿を消し、拘束されたカナの写真と脅迫電話がかかってくる事件が発生。極秘捜査が行われる中、総理周辺を嗅ぎまわってくる週刊誌記者磯田涼子役で加藤夏希（４０）が登場した。２０１４年に一般男性と結婚し、昨年に第４子を出産している。ネットでも話題とな