ＤｅＮＡ・石田健大投手が２５日、神奈川・横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨んだ。来季が４年契約の３年目となる左腕は、現状維持の８０００万円でサインした。（金額は推定）過去に開幕投手を３度務めた左腕が、今季はプロ１１年目で初めて１軍登板なしに終わった。昨季６月に左肩の肉離れで戦線離脱。昨年の日本シリーズではベンチ入りしたものの、完全復活までは至らず「良くなって、また痛くなって…トータルで４回