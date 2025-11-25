安倍晋三元首相銃撃事件の公判で、奈良地裁の田中伸一裁判長は25日、裁判員1人を解任し、補充裁判員から1人を裁判員に選任したと明らかにした。地裁は10月の初公判前に裁判員と補充裁判員各6人を選任していた。25日の第11回公判冒頭、田中裁判長は「裁判員4番」から都合が悪いとの申し出があったと説明した。裁判員法は重い病気やけがで裁判所に出頭できないなど、裁判員を務めることが困難な場合には辞任の申し立てができる