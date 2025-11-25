◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦〇同級２位・井上拓真（判定）同級１位・那須川天心●（２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級新王者・井上拓真（２９）＝大橋＝が、同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝との同級王座決定戦の勝利から一夜明けた２５日、横浜市の所属ジムで会見。朝にテレビの生出演があったため一睡もしていないという新王者は「ベルトを勝ち取