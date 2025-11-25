大分県大分市で起きた大規模な火災は、25日で発生から1週間です。依然として鎮火には至っておらず、避難所には100人以上が身を寄せています。25日午前、弱い雨が降った大分市佐賀関。ただ、現時点で鎮火は発表されていません。今月18日に発生した火災では住宅などおよそ170棟が焼け、76歳の男性1人が亡くなりました。避難所には25日午前7時時点で、70世帯109人が身を寄せています。被災者「これからの先が読めないから、どうしたら