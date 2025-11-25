これまで3万点を超えるコスメを使用してきましたが、仕事柄新しいものを中心に手を伸ばす傾向があります。その中でも色を変えたり、同じ色をリピートしたり、気づけば何度も購入しているコスメがあります。美容ライターの遠藤幸子が、何度もリピートせずにはいられない「殿堂入りプチプラコスメ」を3つ紹介します。◆老け見えを解消するケイトのアイシャドウ現在48歳の筆者は、40歳を過ぎてから数年間にわたり、メイクすると