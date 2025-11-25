東京証券取引所25日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は小反発した。米国の追加利下げ観測の高まりで、景気が下支えされるとの期待が広まった。終値は前週末比33円64銭高の4万8659円52銭。東証株価指数（TOPIX）は6.84ポイント安の3290.89。出来高は約24億5859万株だった。