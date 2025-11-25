フジテレビは２５日、公式Ｘで「２０２６年１月期新ドラマ＆２０２５−２０２６年末年始特別番組」を発表。クリスマスイブの深夜に放送されていた「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」が今年は放送されないことが分かった。明石家さんまと八木亜希子が、「今年一年身のまわりで起こった寂しい話」を募集。採用者にはさんまが電話をかけ、不幸話を聞き、鐘が鳴れば豪華プレゼントがもらえるパネルゲームに挑