連休明け２５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３３円６４銭（０・０７％）高の４万８６５９円５２銭だった。２営業日ぶりに値上がりした。前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待が高まったことから、ハイテク株を中心に値上がりし、主要な株価指数がそろって上昇した。この流れを受けた東京市場でも半導体関連銘柄の一角を中心に上昇した。日経平均の上げ幅は一時、