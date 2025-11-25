東京・千代田区のガールズバーで、無許可で女性従業員に客の接待をさせたとして、経営者の男が逮捕されました。【映像】連行される成田容疑者の様子千代田区神田三崎町の「JanemBar」の経営者・成田満容疑者（27）は11月、無許可で女性従業員4人に客の接待をさせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、周辺で悪質な客引きに関する苦情が相次ぎ、店は8月に警視庁から行政指導を受けていましたが、その後も無許可での接