全固体電池は未来の新エネルギー自動車産業の新たな重要な原動力だ。中国初となる大容量全固体電池生産ラインがすでに完成し、現在は小規模なテスト生産が進められていることが分かった。光明日報が伝えた。全固体電池は従来のリチウムイオン電池と比べ、最大の優位性は内部に液体が一切存在せず、すべて固体材料で構成されている点だ。この全固体化によって、将来の新エネルギー車はより長く走行でき、安全性も大幅に向上する。専