俳優藤原竜也（43）が25日、都内のフランス大使公邸で、主演するSky presents「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」（26年1月10日〜2月1日、東京芸術劇場プレイハウスほか）の制作発表に登壇した。85年に発表された村上春樹氏の同名長編小説を世界で初めて舞台化。現実と虚構を行き来する冒険譚（たん）で“世界の終り”と“ハードボイルド・ワンダーランド”という2つの世界が同時進行で描かれる。藤原はハードボイルド