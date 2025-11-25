タレント小倉優子（42）が25日、東京・神田明神ホールでニールメッド「サイナス・リンス受験生応援イベント」に出席した。受験シーズンに向けて、鼻うがいを新しい習慣にするキャンペーン。12月6、13、20、21日には、受験の神様として知られる東京・湯島天神周辺でサイナス・リンス合格祈願スペシャルボトルを無料で配布する。小倉は23年3月に白百合女子大を受験して合格。「新年から受験だったんですけど、体調管理のために当時、