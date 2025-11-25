フジテレビの佐久間みなみアナウンサー（28）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。久々の投稿で、近影を公開した。8月28日以来更新で「だいぶお久しぶりの投稿になってしまいました」とあいさつ。「『すぽると!』のスタジオで誕生日祝いをして頂いた時」とつづり、ろうそくが刺さったケーキの形のメガネをかけ、デコレーションされたケーキを手に笑みを浮かべるショットを披露。今月18日に28歳の誕生日を迎え「みなさんいつ