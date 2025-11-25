ビールに昇格する金麦来年10月、酒税法が改正され、発泡酒の税率が上がる一方で、ビールの税率が安くなる！これを受け、各ビールメーカーは戦略を再構築中。そんな中、いち早く奇策を発表したのがサントリー。発泡酒「金麦」をビールに"昇格"するというのだ。前例のないこの戦略、果たしてうまくいくのか？【図表】ビール類の税率はどう変わる？＊＊＊【価格は発泡酒、味はビール】サントリーは9月29日、発泡酒「金麦」を来