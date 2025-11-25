ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が25日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、50万円増の年俸850万円でサインした。（金額は推定）3年目の今季は、1軍で1試合出場ながら代走でプロ初出場も経験。ウエスタン・リーグでは7月度の月間MVPも獲得するなど、110試合で打率2割5分9厘、5本塁打、44打点と飛躍の1年を過ごした。イヒネは「しっかり来年につながる1年になったかなと思います。すごく特別